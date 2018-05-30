رئيس الجمهورية يلتقي غدا حكومة ولاية الخرطوم



الخرطوم 30-5-2018م (سونا) - يعقد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، غدا، اجتماعاً بحكومة ولاية الخرطوم بمقر الامانة العامة بشارع النيل ، وأكد الأستاذ محمد يوسف الدقير وزير الثقافة والأعلام بولاية الخرطوم في تصريحات صحفية اليوم أن حكومة الولاية ستعرض خلال اللقاء المصفوفة الاسترتيجية للولاية والتي أعدت في شكل منظومات تهدف لدفع العجلة الاقتصادية بالولاية مبيناً أنه سيتم عرض مثالين لهذه المنظومات؛ هما المنظومة الصناعية المتكاملة والمنظومة الزراعية بحضور عدد من شركاء الولاية في القطاع الخاص.

ووصف الدقير زيارة رئيس الجمهورية للأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم بالتاريخية وأضاف أن البشير سيقف على المجهودات التي تبذلها حكومة ولاية الخرطوم لترقية الخدمات التي تقدم لمواطني الولاية في مجالات الصحة والتعليم والمياه النظيفة، مؤكداً أن الولاية اعتمدت 56% من ميزانيتها للعام 2018م للتنمية.

واوضح الوزير حكومة ولاية الخرطوم يسعدها أن تستمع لتوجيهات ونصائح وتصويبات السيد رئيس الجمهورية وفي معيته عدد من الوزراء من اهل الاختصاص مؤكدا أن حكومة الولاية ظلت على الدوام تبذل وتطور جهودها لتطوير الخدمات خاصة انها تمثل سيادة الدولة وتستضيف ضيوف السودان من البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية والإقليمية.