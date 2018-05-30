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الإفراج عن 900 نزيل من سجون ولاية الخرطوم المختلفة

التاريخ : 30-05-2018 - 05:54:00 مساءً
الخرطوم 30-5-2018م (سونا) - أصدرت اليوم الدائرة الخاصة بالسجون التي شكلها مولانا بروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء برئاسة مولانا محجوب الأمين الفكي نائب رئيس القضاء وعضوية مولانا عوض حسن عوض قاضي المحكمة العليا ومولانا صلاح التجاني قاضي المحكمة العليا قرارات بالإفراج عن 900 نزيل من سجون ولاية الخرطوم المختلفة.
وقد شمل الإفراج 477 نزيلا من سجن سوبا غرب، و247 نزيلا من سجن دبك، و 98 نزيلا من سجن امدرمان رجال، و 78 نزيلا من سجن كوبر .
وقد جاء الإفراج عن النزلاء في قضايا الحق العام ذات الطبيعة البسيطة مع مراعاة للجوانب الصحية والاجتماعية.
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