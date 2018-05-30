ممتاز يطلع على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية

الخرطوم 30 - 5 - 2018م (سونا) - اطلع وزير ديوان الحكم الاتحادي الأستاذ حامد ممتاز على مجمل الأوضاع والقضايا بالولاية الشمالية .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه والي الولاية الأستاذ ياسر يوسف؛ والذي قدم شرحا مفصلا عن الأوضاع في الولاية؛ خاصة في ما يتعلق بمعاش الناس والاستعداد للموسم الزراعي وموسم الشتاء لهذا العام، وتقوية الروابط الاجتماعية والثقافية بين كيانات المجتمع.

وأكد والي الشمالية - في تصريحات صحفية - أن اللقاء تطرق الى العديد من القضايا وخطط وبرامج حكومة الولاية وتحسين معاش الناس وزيادة الإنتاج والإنتاجية، مشيرا الى أن الوزير وجه بالاهتمام بالزراعة والاستعداد المبكر لموسم الخريف.