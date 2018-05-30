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أخبار محلية - سياسية

وفد المؤتمر الشعبي يلتقي حزب أمانو بارتي الماليزي

التاريخ : 30-05-2018 - 07:31:00 مساءً
الخرطوم 30-5-2018م (سونا) - التقى الْيَوْمَ الدكتور علي الحاج؛ الأمين العام للمؤتمر الشعبي والوفد المرافق له؛ حزب امانو بارتي بمقر الحزب بكوالالمبور برئاسة السيد صلاح الدين علي نائب رئيس الحزب وعدد من قيادات الحزب، وبعد الترحيب قدم نائب الرئيس شرحاً للأوضاع في ماليزيا ومشاركة الحزب في الانتخابات وتمثيلهم في الحكومة الماليزية والبرلمان.
وتناول الأمين العام للمؤتمر الشعبي العلاقات التاريخية وسبل تطويرها بين الحزبين في المجالات كافة خاصة الفئات والزيارات المتبادلة بينهما، وتطرق اللقاء للتعاون الاقتصادي بين البلدين لاسيما الزراعة والصناعة في وجود وزيري الصناعة السوداني والزراعة الماليزي.
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