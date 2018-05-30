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الخطوط السنغافورية تعلن عن أطول رحلة جوية

التاريخ : 30-05-2018 - 08:30:00 مساءً
أبوظبي 30-5-2018م (وكالات) - قالت الخطوط السنغافورية إنها تستعد لإطلاق أطول رحلة جوية في العالم بين مطارها الدولي ومدينة نيويورك الأميركية بدءا من أكتوبر المقبل.
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الرحلة الجوية ستقطع قرابة 16 ألفا و700 كيلومتر في مدة زمنية تبلغ 18 ساعة و45 دقيقة.
وستقوم بهذه الرحلات الطويلة طائرات من طراز إيرباص A350-900ULR، والتي جرى تصميمها لتقل 67 راكبا في درجة رجال الأعمال، و94 آخرين في الدرجة الاقتصادية.
وكانت الشركة تسيّر رحلات طويلة مماثلة بين عامي 2004 و2013 لكنها أوقفت الخط بسبب عائداته المحدودة، إلا أنها عادت مؤخرا للتركيز على الرحلات الطويلة نظرا إلى كونها أفضل من حيث العائدات مقارنة بالرحلات التي تتوقف في رحلات عبور "ترانزيت".
وتراهن الخطوط السنغافورية على نقل رجال الأعمال وكبار الشخصيات بين مطارها "شانغي" ونيويورك، كما تنوي إطلاق خط مستقبلي باتجاه لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.
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