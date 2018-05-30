البرلمان يجيز بيان أداء وزارة مجلس الوزراء

الخرطوم 30-5-2018م (سونا) - أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم احمد عمر رئيس المجلس تقرير لجنة الحسابات والمظالم العامة والإدارة والعمل حول بيان وزارة مجلس الوزراء حول النصف الثاني من العام 2017 م والربع الأول من العام 2018م قدمه الدكتور عمر سليمان رئيس اللجنة.

وتناول تقرير لجنة الحسابات والمظالم العامة والإدارة حول بيان وزارة مجلس الوزراء إنفاذ الوزارة لتوصيات الحوار الوطني وقرارات المجلس الوطني، مشيرا الى التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية ومتابعة ما يصدر من قرارات، وثمن التقرير إنفاذ الوزارة لمشروعات العام 2017م وبما يقدر بـ (809) ملايين جنيه بنسبة 56% من المطلوب.

وأوصت اللجنة باستكمال الأطر التشريعية الخاص بمشروع قانون مفوضية الاختيار للخدمة المدنية ومراجعة تعديلات القوانين، ووقفت اللجنة على تقرير مجلس الحلال، مشيرة الى الجهود المبذولة في نشر ثقافة الحلال وإصدار الشهادات، وشددت اللجنة على حماية حقوق العاملين.

من جانبهم؛ أوضح أعضاء المجلس الوطني - في مداخلاتهم - أن عملية توفير التمويل اللازم للمحرقة ذات مواصفات عالمية من الأهمية، ويؤكد الاهتمام بالنظافة. وتطرق المتحدثون الى أن هناك وزارات تصرف اموالا طائلة في الإيجارات والتنقل من مقار الى آخر، ودعا آخرون الى الاهتمام بالإحصاء السكاني، وشددوا على الإسراع في استكمال مفوضية الخدمة المدنية وقانونها الصادر 2018م، ولاحظ أعضاء المجلس ضعفا في أداء بعض الوزارات، ونادوا بتفعيل لوائح المحاسبة، ونبه عدد من الأعضاء الى الاهتمام بالخدمة المدنية بالولايات، مبينين أن هناك بعض الولايات يتم التعيين فيها بالكوتة وبدون شهادات علمية، وهو ما يشكل عبئاً على الدولة ومجلس الوزراء في المراقبة والمتابعة.

فيما استعرض أحمد سعد عمر، وزير مجلس الوزراء في رده الجهود المبذولة في التدريب، حيث قامت الوزارة بتدريب (55) فردا خارج السودان، مبينا أن الوزارة أكملت الأطر التشريعية بخصوص مفوضية الخدمة المدنية وهيئة المواصفات والمقاييس، موضحا أن الوزارة شرعت في تأهيل بعض مقر الوزارات وإيجاد مقار للوزارات، وأعلن مبدأ المحاسبة من يناير بداية العام المقبل، ومؤكدا أن هناك ربطا شبكيا للجنة الاختيار للخدمة المدنية مع الولايات للامتحانات واختيار الموظفين، مؤكداً اهتمام الحكومة بتحفيز المغتربين.

