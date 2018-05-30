مسؤول القسم السياسي بالسفارة الأمريكية يؤكد إستقرار الأوضاع في جبل مرة

زالنجي 30-5-2018م (سونا) - أكد مسؤول القسم السياسي والاقتصادي بالسفارة الأمريكية في السودان (والس راين) استقرار الأوضاع الأمنية في جبل مرة.

جاء ذلك في تصريح له عقب لقائه والي وسط دارفور الأستاذ محمد أحمد جاد السيد بمكتبه بزالنجي، لافتا الى أنه زار مدينة قولو حاضرة محلية وسط جبل مرة على رأس وفد رفيع من السفارة للوقوف على حقيقة الأوضاع الأمنية والإنسانية في جبل مرة، وقد تأكدت لهم استقرار المنطقة.

والتزم والس بتقديم العون للمتضررين من الحرب ودعم برنامج العودة الطوعية، وحث الحركات الرافضة للجلوس للحوار بغية التوصل الى سلام شامل، وكشف عن زيارة قريبة للقائم بأعمال السفارة الأمريكية في السودان للولاية في الأيام القادمة للوقوف على احتياجات المنطقة ولقاء المسؤولين الحكوميين لمناقشة سبل التعاون.

من جانبه رحب والي وسط دارفور بتعاون الولايات المتحدة في عملية السلام والاستقرار في دارفور، موضحا أن الفضل في استقرار الأوضاع الأمنية يعود الى عملية جمع السلاح، وأن الحكومة تتحمل كامل مسؤوليتها تجاه حماية مواطنيها، لكنها لاتصد أي جهد ومساعدة تسهم في استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

وطالب الوالي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغط على الحركات الرافضة للسلام للجلوس الى طاولة المفاوضات حتى ينعم مواطن الولاية بالاستقرار والتنمية، مؤكدا حرص حكومته على إنجاح الموسم الزراعي وتشجيع النازحين للعودة الى مناطقهم الأصلية بفتح المسارات والمراحيل وتأمين القرى ومناطق الإنتاج واتخاذ إجراءات تجنب الاحتكاك بين الراعي والمزارع.

