البنك المركزي المصري: الدين الخارجي يصعد إلى 82.8 مليار دولار في 2017

القاهرة 30-5-2018م ( الأناضول) - ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 23 بالمائة على أساس سنوي، خلال العام الماضي 2017، إلى 82.884 مليار دولار.

وقال البنك المركزي المصري في تقرير، الأربعاء، إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع من 67.322 مليار دولار في 2016.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين.

منتصف فبراير/ شباط الماضي، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، كما باعت في أبريل/ نيسان من العام الجاري سندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار) للمرة الأولى على شريحتين.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قال محافظ المركزي المصري طارق عامر إن "مستويات الدين الخارجي وخدمته لا تدعو للقلق على الإطلاق، وأن قدراتنا أكبر بكثير وتتحمل مزيدا من الديون".

وارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى 36.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017 مقابل 28.7 بالمائة في 2016.

وقفز إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي إلى 6.797 مليارات دولار في 2017، مقابل 1.241 مليار دولار في 2016.

وصعد متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 790.8 دولارا في نهاية 2017، صعودا من 691.9 دولارا في 2016.

