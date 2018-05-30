القطاع السياسي للوطني يستمع لتقارير لجان الحوار السياسي مع مختلف القوى الوطنية

الخرطوم 30-5-2018م (سونا) - استمع القطاع السياسى لحزب الموتمر الوطني - في اجتماعه اليوم برئاسة د. عبد الرحمن الخضر - لتقارير لجان الحوار السياسي مع مختلف القوى الوطنية، وأشاد الحزب - وفقا للأمين السياسي عمر باسان - بمستوى الترحيب والقبول الواسع الذي وجده مشروع التواصل السياسي الذى ابتدره الحزب مع مختلف القوى السياسية عبر مجموعة من اللجان من أجل التوصل لرؤى وتفاهمات مشتركة حول القضايا الوطنية المطروحة على الساحة، وفى مقدمتها القضية الاقتصادية ومعاش الناس وصياغة الدستور الدائم للبلاد وقانوني الأحزاب والانتخابات.

وأشار عمر الى أن الاجتماع أمن على مواصلة الحوار مع مختلف القوى لتحقيق الأهداف المرجوة فى الوصول لأرضية مشتركة معها فى كافة القضايا المطروحة بما يمكن من الوصول لقيام انتخابات حرة ونزيهة تتيح وتضمن التداول السلمى للسلطة.

