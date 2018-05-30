والي النيل الأبيض يوجه بتخفيف أعباء المعيشة وفتح المزيد من مراكز البيع المخفض

كوستي 30 - 5 - 2018م (سونا) - وجه الدكتور ابو القاسم الأمين بركة والي ولاية النيل الأبيض معتمدي المحليات بضرورة العمل على تخفيف أعباء المعيشة للمواطنين وفتح مراكز للبيع المفخض تعمل بصورة مستديمة ، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم بقاعة أمانة الحكومة بربك مع معتمدي محليات الولاية بحضور المهندس عبدالقادر الخير عبدالله وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة.

وناقش الاجتماع الموجهات التي وضعتها حكومة الولاية في الاهتمام بمعاش الناس وتوفير متطلبات المواطن اليومية .

وقال وزير المالية والاقتصاد - في تصريح لـ (سونا) - إن الوالي وجه المعتمدين بضرورة العمل على تخفيف أعباء المعيشة للمواطنين وفتح مراكز البيع المخفض على مستوى كافة المحليات والعمل على رفع الإنتاج والإنتاجية بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة، وأشار وزير المالية الى أن الوالي شدد على ضرورة تقليل الصرف والاستفادة من التسيير في دعم الخدمات للمواطنين.

