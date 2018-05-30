الوطنى يشدد على ممثليه فى الحكومة التركيز على قضايا الترتيبات الكلية التى يسعى الحزب لانفاذها

الخرطوم 30-5-2018م (سونا) - شدد حزب المؤتمر الوطنى على ممثليه فى الحكومة الاتحادية من الدستوريين على ضرورة الاضطلاع بأداء أدوار متميزة فى الجهاز التنفيذي وتبني ما يقترحه الحزب من سياسات ومطلوباته والعمل على تنفيذها خاصة على مستوى الخطاب السياسى والمخاطبة العامة للجمهور والتركيز على قضايا الانتاج فى الاقتصاد الوطنى .

واشار رئيس القطاع السياسى للحزب د. عبد الرحمن الخضر فى تصريحات صحفية عقب تراس نائب رئيس الوطنى للشئون الحزبية د. فيصل حسن إبراهيم بالمركز العام اليوم الاجتماع الاول لأمانة الشئون الدستورية احدي الأمانات المستحدثة بالقطاع السياسي للحزب، أشار الخضر إلى ان الاجتماع أكد كذلك علي ضرورة تركيز دستورى الحزب على قضايا الترتيبات الكلية التى يسعى الحزب لانفاذها في مايلى الشأن السياسى العام مثل الدستور والانتخابات والاستعداد لها .

وقال الخضر ان الاجتماع تداول كذلك حول ضرورة التنسيق المحكم بين امانتى الشئون الدستورية والبرلمانية بالحزب والتأكيد على الأداء المتميز المطلوب من منسوبى الحزب فى الحكومة ودورهم فى أحداث النهضة ومعالجة الأزمات والتصدى لها بقوة والمتابعة اللصيقة والدقيقة للأعمال التنفيذية المكلفين بها وإعلاء الدور الوطنى وقضية الحوار والتنسيق المحكم مع الاحزاب الاخرى المشكلة لحكومة الحوار الوطنى.

