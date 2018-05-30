قيادي الوطني بغرب كردفان يناقش عددا من القضايا السياسية والتنموية

الفولة 30-5-2018م (سونا) - عقد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بولاية غرب كردفان اجتماعه الدوري مساء اليوم برئاسة المهندس احمد عجب الفيا محجوب رئيس الحزب والي الولاية .

وقال المهندس ابراهيم محمد احمد شمر نائب رئيس الحزب في تصريح (لسونا) ان الاجتماع الاجتماع تناول عدد من القضايا السياسية والتنموية والتنظيمية بجانب اهتمام حكومة الولاية بمعاش الناس والاعداد المبكر للموسم الزراعي وتوفير الوقود والتقاوي والاليات الزراعية .

كما ناقش الاجتماع ضرورة اكمال المشروعات التنموية التي شارفت على الانتهاء والتي تجاوزت نسبة الانجاز فيها الـ 70% في مجالات الصحة والتعليم والمياه ، ووجه الاجتماع الاهتمام بمتابعة الطرق التي يجري العمل فيها ومراجعة الشركات العاملة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

واضاف شمر ان الاجتماع تناول كذلك الاستعداد المبكر لانتخابات 2020 م بالاضافة الي توجيه المكتب التنفيذي باعداد الخطة لذلك مع التأمين على ضرورة الاعداد لمؤتمرات بناء الحزب والتي تبدأ في نوفمبر من العام الجاري.

علي صعيد متصل ناقش الاجتماع التزام العضوية ووحدة الصف وقال المهندس احمد عجب الفيا رئيس الحزب في هذا الجانب ان الحزب لن يشفع لاي عضو او قيادي يتجاوز القانون وخاصة القضايا الجنائية وقضايا الفساد وان القانون سيسري على الجميع.

