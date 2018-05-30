وزير الدولة بالخارجية يلتقي السفير الإيطالي بالخرطوم

الخرطوم في 30-5-2018م (سونا) - التقى السيد أسامة فيصل، وزير الدولة بوزارة الخارجية، بمكتبه اليوم ، بالسيد فابريزيو لوباسو، السفير الإيطالي في الخرطوم، الذي قدم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه المنصب الجديد .

أشاد السيد الوزير بالمستوى الطيب الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن السودان ينظر إلى إيطاليا كشريك فاعل وقوي في كل القضايا المشتركة، معرباً عن تقدير حكومة وشعب السودان لإيطاليا وما تلعبه من أدوار ايجابية في العلاقات الدولية.

واكد سيادته على عزم السودان تطوير هذه العلاقات والدفع بها للأمام في مختلف المجالات، كما عبر عن تطلعه للعمل المشترك والتنسيق وتبادل المعلومات في كافة القضايا المحلية والإقليمية والدولية عقب تشكيل الحكومة الإيطالية قريباً، متمنياً دوام التقدم والإزدهار لإيطاليا .

من جانبه أكد السفير الايطالي حرص بلاده على علاقاتها مع السودان، مشيراً إلى استعداد ايطاليا لإنفاذ المزيد من مشاريع الدعم الفني وبناء القدرات خلال الفترة القادمة.

