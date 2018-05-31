شيخ الزبير : تواصل الحركة الاسلامية وتفقدها لاهل السبق والعطاء عرفاناً وتقديرا لما قدموه للحركة

الخرطوم 31-5-2018م (سونا) - أكد الشيخ الزبير أحمد الحسن / الامين العام للحركة الاسلامية السودانية أن تواصل الحركة وتفقدها لاهل السبق والعطاء فيها يأتي عرفاناً وتقديرا لما قدموه للحركة ولمشروعها الاسلامي وتقويته وتمكينه لانهم أفنوا زهرة شبابهم لخدمة هذه الاهداف.

وقال الزبير لدى تفقده حتى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس للشيخين :المهندس / الطيب أحمد عزالدين / بحلفاية الملوك محلية بحري والشيخ/ محمد عيسى الطالب / بالجرافة محلية كرري أن الامانة الاجتماعية بالحركة درجت على تنظيم برنامج للتواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المعظم لتفقد أهل السبق من شيوخ الحركة ، موصياً الشيخين بنقل تجاربهم وخبراتهم في العمل التنظيمي والدعوي لاجيال الحركة وشبابها الناشئ لتقوية عودهم وتحقيق تواصل الاجيال داخل الحركة الاسلامية بين شيوخها وشبابها.

ورافق الامين العام في جولته هذه وفد رفيع من قيادات الحركة الاسلامية ضم كل من : الشيخ / عبدالقادر محمد زين / أمين الحركة الاسلامية بولاية الخرطوم والدكتور/ ياسر الفادني أمين الامانة الاجتماعية والبروفيسر / إبراهيم أحمد محمد صادق الكاروري / أمين أمانة التزكية وعدد من القيادات بمحليتي بحري وكرري.

