الدرديري يصل الرياض ويلتقي نظيره السعودي

الرياض31-6-2018م (سونا) - وصل الي الرياض أمس الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي سعادة السفير عبد الباسط بدوي السنوسي سفير جمهورية السودان لدى المملكة العربية السعودية وأعضاء البعثة ، حيث التقى معالي وزير الخارجية السعودية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة ، وعقدت جلسة مباحثات تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين السودان والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

كما أقام " الجبير" مأدبة إفطار على شرف زيارة الوزير .

وحضر جلسة المباحثات ومأدبة الإفطار، سعادة السفير السنوسي والسفير أسامة حسن سلمان، نائب رئيس البعثة والوزير المفوض المعتز احمد إبراهيم ، والوزير المفوض عبد الرحمن رحمة الله " القنصل "، والمستشار الثقافي أبو بكر هارون ومدير مكتب الأستاذ فضل عبد الله .

وحضر من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد العنقري، ومدير إدارة الشؤون القانونية شافي بن بجاد العتيبي .

