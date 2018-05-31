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أخبار محلية - اقتصادية

اقتصادي يدعو الى وضع ترتيبات لزيادة حجم الإيرادات العامة لتلبية احتياجات المواطن من الخدمات

التاريخ : 31-05-2018 - 07:16:00 صباحاً
الخرطوم 31 -5- 2018م (سونا)- دعا المحلل الاقتصادي المعروف بروفيسور كمال عيسى عميد كلية بحري الاهلية الي وضع ترتيبات وتدابير محكمة ومعززة لزيادة الإيرادات العامة للدولة مثل الحد من الإعفاءات الجمركية وبعض التسهيلات والامتيازات التى تمنح لبعض المؤسسات والشركات وذلك بغرض توفير احتياجات المواطن من الخدمات والسلع الأساسية .
وطالب عيسى فى تصريح (لسونا) الدولة بتنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات لإصلاح البيئة الاقتصادية بوجه عام تكفل الاستقرار فى السياسات الاقتصادية الكلية وتبقي التضخم تحت السيطرة من خلال رؤية واضحة المعالم وجدول زمني يراعي مراحل التدرج في تنفيذ هذه السياسات لاستكمال الاصلاحات الاقتصادية الجارية مشددا على ضرورة تبني سياسات اقتصادية توسعية تسمح بطرح برامج لصادرات جديدة وتضمن اصلاح السياسات المالية والقطاع الضريبي .
واستعجل عيسى اجراءات صدور قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام الذي تقدمت به وزارة المالية مؤخرا لازالة التقاطعات في الصلاحيات وفك التضارب فى السياسات بين الجانبين الامر الذي سيؤدي الى تحديد اولويات النشاط الاقتصادي لتحقيق المصلحة المشتركة .
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