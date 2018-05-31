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السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس

التاريخ : 31-05-2018 - 07:53:00 صباحاً
الخرطوم 31-5-2018(سونا) حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه
السوداني اليوم الخميس ب 28.1480 جنيها وعليه فإن أعلي سعر له هو 29.2739جنيها وأدناه 27.0221جنيها.
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