الخرطوم 31-5-2018 (سونا) - فيما يلي تورد (سونا) أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس شراء وبيعا ومتوسط الأسعار وفقا لما ورد من بنك السودان المركزي :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18
الين الياباني 0.1651 0.1659 0.1655
الجنيه الاسترليني 23.886 24.0054 23.9457
الفرنك السويسري 18.1675 18.2583 18.2129
الدولار الكندي 13.9506 14.0204 13.9855
كرونة السويدية 2.0362 2.0464 2.0413
الكرونة النرويجية 2.1941 2.2051 2.1996
الكرون الدنماركي 2.8141 2.8282 2.8211
الدينار الكويتي 59.0434 59.3386 59.191
الريال السعودي 4.788 4.8119 4.8
الدرهم الاماراتي 4.8888 4.9132 4.901
الريال القطري 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني 47.5506 47.7884 47.6695
الريال العماني 46.6245 46.8576 46.7411
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 20.9448 21.0495 20.9972