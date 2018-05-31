هيئه غابات شمال كردفان تستهدف تعمير حزام الصمغ العربي بالولاية

الابيض 31-5-2018م(سونا)-أكدت هيئه غابات شمال كردفان أن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاص بتعمير حزام الصمغ العربي يمثل تحديآ ماثلآ لغابات الولاية .

وأوضح المهندس محمدين الأمين محمدين مدير غابات الولاية في تصريح (لسونا) أن مساحة الحزام تبلغ 12مليون فدان المستهدف منها للتعمير 7 ملايين فدان خلال 3 سنوات بدءا من 2018 حتى العام 2020 لافتاً الى أن بقية المساحات بها أشجار بمختلف الأعمار كاشفا عن تكوين فريق عمل من قبل حكومه الولاية برئاسة المهندس مسعود محمد مسعود مدير عام وزارة الزراعه بالولاية.

وأشار الى ان الفريق المكون من قبل الولاية عقد سلسلة إجتماعات متواصلة وضع من خلالها العديد من الخطط والبرامج الداعمة لتعمير حزام الصمغ العربي .

وأوضح المهندس محمدين أن إدارته شرعت في تنفيذ هذه التوجيهات خلال الموسم الحالي الذي يختلف عن سابقه. وأكد أن التوجيهات وجدت تجاوبآ من قبل مولانا أحمد هارون والي ولاية شمال كردفان وحكومته بجانب دكتور محمد علي الهادي المدير العام للهيئة القوميه للغابات ،كاشفا عن جمع أكثر من أربعين طن من بذور الأشجار المختلفة خاصه الهشاب.

وعدد مدير غابات الولاية الجمعيات الخاصه بمنتجي الصمغ العربي التي تبلغ 340 جمعية بمناطق الولاية المختلفة منها 240 جمعية مسجلة و100 جمعية تحت التسجيل ،مستعرضا عددا من الخطط والبرامج المراد انفاذها خلال الموسم الغابي الحالي والإنجازات التي تحققت خلال الفتره الماضية.