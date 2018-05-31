وفد أمانه الشباب بالمؤتمر الوطني الاتحادية يقف علي مشروعات الشباب بشمال كردفان

الابيض 31-5- 2018 (سونا)- أستقبل الأستاذ الشريف الفاضل معتمد محلية شيكان رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية وفد الطواف المركزي بالمؤتمر الوطني برئاسة الاستاذ فضل الله رابح رئيس القطاع السياسي بأمانه الشباب بالمؤتمر الوطني ،حيث عقد الوفد أجتماعا مع معتمد محليه شيكان .

ورحب المعتمد بزيارة الوفد وقدم تقريرا عن النشاط السياسي وانشطة ومشروعات الشباب بمحلية شيكان موضحا الدور الذي يقوم به الشباب في اسناد ودعم مشروعات نفير نهضة شمال كردفان .

وأكد أهميه الخطاب الشبابي ونشر ثقافة العمل الحر وسط الشباب .

من جانبه عبر الأستاذ فضل الله رابح رئيس وفد الطواف عن سعادته بزيارة الولاية وقال إن الزيارة تأتي في إطار الطوف والوقوف على عمل القواعد لتنفيذ موجهات وبرامج الحزب مشيدا بمبادرات الشباب في العمل الاجتماعي والرياضي .

و أكد أن الزيارة تهدف الى إستنهاض همم الشباب لكي يتفاعل مع القضايا الوطنية .

وأشاد رئيس القطاع السياسي بأمانة الشباب بالمؤتمر الوطني بتواصل شباب الحزب مع الأحزاب الآخرى بولاية شمال كردفان مشيرا الى خطة القطاع في القتره المقبلة.

