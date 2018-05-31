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أخبار محلية - سياسية

المؤتمر الشعبي بجنوب كردفان يعلن دعمه لحكومة الوفاق الوطني بالولاية

التاريخ : 31-05-2018 - 11:35:00 صباحاً
كادقلي 31-5-2018م( سونا) - أعلن حزب المؤتمر الشعبي بولاية جنوب كردفان دعمه ومساندته لحكومة الوفاق الوطني بالولاية برئاسة الفريق أحمد إبراهيم مفضل والي الولاية الجديد .
وقال الأمين العام للحزب بالولاية الدكتور عبدالرحمن شنتو البليل في تصريحات صحفية عقب لقاء قيادات حزبه بالوالي بمكتبه بأمانة الحكومة إن اللقاء جاء بغرض التعارف وتوضيح دور الحزب وجهوده في حلحلة قضايا الولاية في الفترة الماضية ورؤيته المستقبلية للمرحلة المقبلة .
واشار إلى أن اللقاء تطرق لمعاش الناس وحالة الفقر والوضع السياسي الراهن وقضايا السلام والتنمية
كاشفا عن إتفاق بين حزبه ووالي الولاية لمخاطبة مجمل القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية عبر منبر مفتوح دعما لجهود حكومة الوفاق الوطني في المرحلة المقبلة .
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