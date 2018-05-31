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محمد بن سلمان يلتقى الرئيس اليمنى فى مدينة جدة السعودية

التاريخ : 31-05-2018 - 11:35:00 صباحاً
جدة - 31 -5 - 2018 - اليوم السابع - أ ف ب
التقى صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى عهد المملكة العربية السعودية الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى فى مدينة جدة السعودية اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.
وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى استعراض الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية للشعب اليمنى الشقيق.
وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن على الحميدان.
وحضر من الجانب اليمنى، مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية الدكتور عبدالله العليمى، وقائد الحماية الرئاسية العميد ناصر عبدربه هادي، والسكرتير الخاص لرئيس الجمهورية الأستاذ مبارك البحار، وعدد من المسؤولين.
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