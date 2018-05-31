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أخبار محلية - سياسية

وكالات الأمم المتحدة بجنوب كردفان تؤكد دعمها لخطط وبرامج حكومة الولاية

التاريخ : 31-05-2018 - 11:41:00 صباحاً
كادقلي 31-5-2018م( سونا) -أعلنت وكالات الأمم المتحدة العاملة بجنوب كردفان تعاونها لتقديم كافة المساعدات الإنسانية ودعم خطط ورؤية الحكومة الخدمية والتنموية في المرحلة المقبلة .
وقال منسق وكالات الأمم المتحدة بجنوب كردفان مجاهد زاهور في تصريحات صحفية عقب الإجتماع الذي جمع الوكالات العاملة بالولابة بوالي جنوب كردفان الفريق أحمد إبراهيم مفضل بمكتبه بأمانة الحكومة قال إن الإجتماع جاء بغرض التعريف بالوكالات وعملها بالولاية ، مشيرا إلى تفهم الوالي لعمله ووعد بتقديم الدعم والتعاون المشترك لإنزال البرامج والمشروعات لصالح المواطنين .
وأعرب زاهور عن أمله في أن تتضافر الجهود مع حكومة الولاية لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية للفقراء والعائدين والنازحين واللاجئين .
ومؤكدا إستعدادهم التام للتعاون مع الحكومة في المرحلة المقبلة.
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