والي كسلا يوجه بضرورة توصيل المدخلات الزراعية للمزارعين‎

كسلا 31-5-2018م(سونا) - وجه والي كسلا الاستاذ آدم جماع آدم خلال الاجتماع الذى انعقد لمناقشة خطة الموسم الزراعي الصيفي للقطاعات الزراعية المختلفة خاصة مشروعي القاش وحلفا الجديدة الزراعي بحضور وزير الزراعة ومديرعام الزراعة ومديرادارة البترول ، وجه بضرورة تشكيل غرفة عمليات ولائية لصرف ومتابعة الوقود وضمان وصول المدخلات الزراعية خاصة الجازولين لكل المزارعين في المناطق الزراعية ومناطق الانتاج مباشرة مع الاهتمام بمتابعة عمليات سحب الكميات المخصصة للولاية ومتابعتها من الشركات وتوزيعها علي المحليات الزراعية ومناطق الانتاج .

وأوضح مدير عام وزارة الزراعة الدكتور علي محمد علي أن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات المتعلقة بكيفية انجاح الخطة الزراعية في اطار اهتمام الولاية بالقطاع الزراعي باعتباره المحرك الاساسي لعجلة اقتصاد الولاية مشيرا الي انه تم التأكيد علي حصول المزارعين للكميات المخصصة لهم وضمان وجودها داخل المناطق الزراعية ومنع استخدامها لاي أغراض أخري .











