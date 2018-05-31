والي كسلا يتسلم دعما ماليا من منظمة رعاية الطلاب الوافدين لنفرة تنمية الولاية

كسلا 31-5-2018م (سونا)- تسلم والي كسلا الاستاذ ادم جماع ادم من رئيس منظمة رعاية الطلاب الوافدين بولاية كسلا ابوذر عثمان حسن بحضور وزير الصحة عبد الله ادم عباس نائب رئيس لجنة نفير الولاية الي جانب رؤساء وممثلي روابط واتحادات الطلاب الوافدين ، تسلم الدعم المالي المقدم من المنظمة لنفرة تنمية الولاية البالغ ثلاثين الف جنبه .

وحيا الوالي مبادرة منظمة الطلاب الوافدين ودعمهم المقدم لنفير الولاية مشيرا الى ان الطلاب الوافدين على مستوي الولاية والمركز لهم العديد من المساهمات والوقفات في خدمة القضايا المختلفة ،الامر الذي يؤكد تفاعلهم مع تلك القضايا مبينا ان مشروعات النفرة من شأنها خدمة انسان الولاية دون استثناء لأحد

ودعا الي ضرورة تفاعل الطلاب الوافدين مع مجتمع الولاية والمشاركة في كافة المبادرات التي يتم اطلاقها لتأكيد تماسك وحدة مجتمع الولاية .

من جانبه أوضح رئيس المنظمة بالولاية ان المنظمة ترعي 673 طالبا وطالبة يمثلون ثلاثة عشر دولة عربية وافريقية وتقدم العديد من الخدمات لهم فضلا عن رعاية برامج شهر رمضان المعظم .

وقال إن المبادرة تحمل اسم /ايدنا معاك / وتجئ تحت شعار(السودان في قلوب الوافدين ) وتهدف الي تأكيد ان الطلاب الوافدين هم جزء من مجتمع الولاية ولن تكون المبادرة هي الاولي وستعقبها مبادرات اخري تخدم الولاية في المجالات المختلفة مشيدا بدور حكومة الولاية في ارساء سنة النفير وسط مجتمع الولاية .

من جانبه أوضح رئيس اتحاد طلاب فلسطين بولاية كسلا مصطفي عصام مصطفي جودة انابة عن الطلاب الوافدين ان المبادرة تأتي تأكيدا لدعم حكومة وشعب الولاية من خلال النفير العام الذي قام به والي الولاية .

