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أخبار محلية - اقتصادية

وزير الثروة الحيوانية يؤكد تشجيعه للمستثمر الوطني والاجنبي

التاريخ : 31-05-2018 - 12:56:00 مساءً
الخرطوم 31-5-2018م(سونا)-أكد وزير الثروة الحيوانية الاستاذ بشارة جمعة ارور تشجيعه للمستثمر الوطني والأجنبي متعهدا بتذليل العقبات ومساندته للتعاون من أجل تنمية الصادرات .
وبحث الوزير خلال لقائه اليوم بمكتبه مع مجموعة شركة الاتجاهات المتعددة ،القضايا المتعلقة بالقطاع الحيواني في مجال تحسين السلالات وإنتاج الألبان ومشاريع تسمين العجول بمزارع المجموعه ووضع الأسواق الخارجية لمنتجات الثروة الحيوانيه وكيفية إنشاء محاجر بيطرية متخصصة .
وتناول اللقاء أهمية التعاون المشترك بين الشركه والوزارة بمحطتي الألبان وتحسين السلالات بالشكابة وغزالة جاوزت .
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