مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية يغلق اليوم مستقرا

الخرطوم 31-5-2018(سونا)- اغلق مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية اليوم الخميس مستقرا عند 4555.1 نقطة .

مقارنه مع تداولات يوم الاربعاءالموافق 30/05/2018 م فقد شهد هذا اليوم إرتفاع حجم التداول من 5.089.745 جنيه الي 5.349.847 جنيه بنسبة إرتفاع بلغت 5.1 % .

وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 10.961 ورقة مالية الي 10.322 ورقة مالية بنسبة إنخفاض بلغت (6) % .

ارتفع عدد الصفقات المنفذة من 37 صفقة إلي 42 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت 14 %

بالنسبة لحركة الاسعار ففي قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار: شهد هذا اليوم إرتفاع سعر صندوق البركة الاستثماري الثاني إنجاز 2 من 100.55 إلي 100.66 ج.

قطاع الشهادات الإستثمارية : شهد هذا اليوم إرتفاع 2إصدارات و إستقرار 8 إصدارت وإنخفاض 2 إصدارة وذلك من جملة 12 إصدارة تم تداولها اليوم.

