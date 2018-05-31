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مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية يغلق اليوم مستقرا

التاريخ : 31-05-2018 - 01:29:00 مساءً
الخرطوم 31-5-2018(سونا)- اغلق مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية اليوم الخميس مستقرا عند 4555.1 نقطة .
مقارنه مع تداولات يوم الاربعاءالموافق 30/05/2018 م فقد شهد هذا اليوم إرتفاع حجم التداول من 5.089.745 جنيه الي 5.349.847 جنيه بنسبة إرتفاع بلغت 5.1 % .
وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 10.961 ورقة مالية الي 10.322 ورقة مالية بنسبة إنخفاض بلغت (6) % .
ارتفع عدد الصفقات المنفذة من 37 صفقة إلي 42 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت 14 %
بالنسبة لحركة الاسعار ففي قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار: شهد هذا اليوم إرتفاع سعر صندوق البركة الاستثماري الثاني إنجاز 2 من 100.55 إلي 100.66 ج.
قطاع الشهادات الإستثمارية : شهد هذا اليوم إرتفاع 2إصدارات و إستقرار 8 إصدارت وإنخفاض 2 إصدارة وذلك من جملة 12 إصدارة تم تداولها اليوم.
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