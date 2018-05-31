وزير المالية بشرق دارفور:مشروع تخفيف أعباء المعيشة أصبح برنامجا للدولة

الضعين في 31-5-2018(سونا)

ترأس وزير الماليه والاقتصاد والقوي العامله بولاية شرق دارفور دكتور مصطفي ابراهيم اجتماع الآلية التنفيذيه لشراء السلع الاستهلاكية حيث بحث الاجتماع المعوقات التي تواجه مراكز البيع المخفض للمواطنين وكيفيه وضع الحلول لها .

وناشد وزير المالية رؤساء ومشرفي المراكز بضرورة مضاعفة الجهود لتذليل العقبات التي تواجه سير العمل في عملية البيع المخفض مشيرآ الي ان مشروع تخفيف أعباء المعيشه أصبح برنامج دولة ومشروعا استراتيجيا لتحقيق الأهداف المنشودة .

من جهته أكد رئيس الآلية التنفيذية لشراء السلع الاستهلاكية الدكتور احمد بكار جمال الدين أن مراكز البيع المخفض خففت المعاناة عن المواطنين مشيراً إلى تخصيص مواقع ثابتة علي مستوي رئاسة الولاية والمحليات بهدف تخفيف أعباء المعيشة من اجل راحة المواطن وفق توجه الدولة لتحسين معاش الناس على مستوى الولاية.