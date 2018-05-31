خطة لزراعة ثمانية آلاف فدان في النيل الأبيض

كوستي 31 - 5 - 2018م ( سونا)- ترأس المهندس أحمد محمد يوسف المدير العام لوزارة الزراعة والغابات والري بولاية النيل الأبيض بمكتبه اليوم اجتماع لجنة الحلول الزراعية المتكاملة، بحضور المهندس فاطمة أحمد عبد الكريم مدير التقانة والإرشاد وأعضاء اللجنة ،وناقش الاجتماع تنفيذ خطة برنامج الحلول الزراعية المتكاملة للموسم الزراعي الصيفي للعام 2018م .

وقالت المهندس فاطمة أحمد عبدالكريم مدير إدارة نقل التقانة والإرشاد المشرفة على برنامج الحلول الزراعية المتكاملة في تصريح لـ ( سونا ) إن خطة البرنامج للموسم الزراعي الصيفي تستهدف ثمانية آلاف فدان موزعة على المنطقة الشرقية بمحلية الجبلين، والمنطقة الغربية التي تشمل محليات السلام وتندلتي بالإضافة للمشاريع المروية ، وأشارت إلى أن المدخلات الزراعية لهذا البرنامج تأتي من وزارة الزراعة الاتحادية برنامج الحلول الزراعية المتكاملة وأن اللجنة الولائية وضعت كافة الترتيبات اللازمة لإنجاح البرنامج وتوزيع المدخلات بصورة عادلة حتى تعم الفائدة وتحقيق أهداف البرنامج في الارتقاء بالإنتاج والإنتاجية.

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