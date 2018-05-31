إيلا يدعو مؤسسات التمويل والبنوك لتبسيط إجراءات التمويل الزراعي

مدني 31-5-2018م (سونا) -دعا الدكتور محمد طاهر إيلا والي ولاية الجزيرة مؤسسات التمويل والبنوك لتبسيط إجراءات التمويل الزراعي دون الإخلال بالضوابط القانونية .

جاء ذلك لدى مخاطبته بأمانة الحكومة بودمدني اليوم اجتماع اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة .

ووجه وكالة الري وإدارة مشروع الجزيرة ولجنة طوارئ الخريف بالولاية للتنسيق مع مصانع السكر لتفادي غرق المساحات الزراعية .

وكشف عن التصديق بقيام 10 محالج للقطن لتعزيز الجهود المبذولة للتوسع في مساحات القطن والاستفادة من القيمة المضافة .

وأكد أن نظام الشراكات التعاقدية من أفضل الشراكات الاقتصادية لكل الأطراف .

من جانبه كشف المهندس عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة أن جملة مساحات العروة الصيفية تبلغ 980 ألف فدان منها 300 ألف فدان بالقطن و400 ألف فدان ذرة و200 ألف فدان للفول السوداني إضافة إلى الجنائن والخضراوات في مساحة 80 ألف فدان .

ودعا سمساعة المزارعين إلى البداية المبكرة في الزراعة والاعتماد على التمويل الذاتي مشيداً باهتمام رئاسة الجمهورية بنهضة مشروع الجزيرة وتذليل كل قضايا المشروع.

وأعلن المهندس حسب النبي موسى وكيل الري عن تركيب 814 بابا وتجهيز 600 باب آخر، لافتا إلى التحضير المبكر للري وتأهيل الشركات العاملة وضخ المياه في قنوات الري في 25 مايو الجاري .

وأشار إلى الجهود المبذولة لإزالة الإطماء والحشائش ب 133 آلة قابلة للزيادة وقطع بالتزام الري تلبية كل طلبات المياه .

وأعلن المهندس محجوب أحمد الريح مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة عن استهداف تمويل 50% من جملة المساحات ولفت لتوفير 300 ألف جوال سماد الدآب والإتفاق من شركة تابكو لتوفير سماد اليوريا

فيما دعا ممثلو المزارعين وأصحاب مهن الإنتاج الزراعي بضرورة مضاعفة الجهود لمعالجة مشكلة حفار أبوعشرين وتسريع إجراءات البنوك في التمويل وتوفير المواد البترولية.

