تعاون بين الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي و المنظمة العالمية لصحة الحيوان

الخرطوم 31-5-2018 (سونا)

قالت الدكتورة مونيك الوات مدير عام المنظمة العالمية لصحة الحيوان ان المنظمة يمكن لها تقديم الدعم الفني لمشاريع الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي العاملة في مجال الإنتاج الحيواني والأدوية البيطرية واللقاحات وغيرها، بجانب مساعدة مشاريع الهيئة باعتماد المعايير الدولية لصحة الحيوان وكذلك الترويج لتلك المشاريع بهدف استقطاب القطاع الخاص .

جاء ذلك خلال لقاء تم بين رئيس الهيئة الاستاذ محمد بن عبيد المزروعي ومدير المنظمة خلال اجتماعات الدورة 86 للمؤتمر العالمي لصحة الحيوان الذي نظمته المنظمة بباريس (فرنسا) خلال الفترة 20-23 مايو 2018 .

وقدم عبيد شرحا عن برنامج وانشطة مشاريع الهيئة الاستثمارية خاصة فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، كما تطرق اللقاء الى مجالات التعاون بين الهيئة العربية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان .

