حكومة وسط دارفور تجيز تكوين لجنة نفير للخدمات بالولاية

زالنجى 31-5-2018م(سونا)

أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية وسط دارفور في اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ محمد أحمد جاد السيد والي الولاية الذي عقد بقاعة أمانة الحكومة اليوم، أجاز تكوين لجنة نفير(موية-صحة-تعليم وسط دارفور) برئاسة الوالي ورعاية نائب رئيس الجمهورية الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن، والتي ستدشن خلال الأيام القادمة بلقاء جامع في الخرطوم لكل أبناء الولاية والخيرين والحادبين على مصلحة وسط دارفور لإعلان نفرة النهوض بخدمات المياه والصحة والتعليم بالولاية.

وطالب الوالي أعضاء الحكومة بقيادة المبادرة وحشد جماهير الولاية للمساهمة في النفرة دون استثناء لأي من أبناء المنطقة في الداخل والخارج.

كما أجاز المجلس مشروع قانون الحكم المحلي ومشروع تسيير ومكافآت أعضاء المجالس التشريعية المحلية الذي حدد مبالغ محددة لكل من رؤساء المجالس ونواب الرؤساء ورؤساء اللجان والمستشارين وأعضاء المجالس على أن تتحمل المحليات سداد كل إستحقاقات مجالسها التشريعية.

