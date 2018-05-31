مساعد رئيس الجمهورية يطلع على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية

الخرطوم 31-5-2018م - (سونا) - اطلع الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية على مجمل . الأوضاع بالولاية الشمالية ووجه سيادته بضرورة المحافظة على الأمن و الاستقرار الذي تعيشه الولاية

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الأستاذ ياسر يوسف والي الولاية الشمالية الذي أوضح في تصريح صحفي أنه قدم لمساعد رئيس الجمهورية تنويرا حول جهود حكومة الولاية الشمالية في . البرنامج الاقتصادي ومعاش الناس

و قال ياسر إن مساعد رئيس الجمهورية وجه بأهمية زيادة الرقعة الزراعية والاستفادة من المساحات الزراعية بالولاية كما وجه بالانفتاح على المجتمع تنفيذا لبرنامج إصلاح الدولة وتنفيذ توصيات الحوار . الوطني وأهمية التوافق مع القوى السياسية من أجل هذا البرنامج

وقال والي الشمالية إن مساعد رئيس الجمهورية وجه بالاستعداد المبكر لمهرجان كرمه والعمل على

.إنجاحه

