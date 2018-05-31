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أخبار محلية - سياسية

ايلا يؤكد على دور المحامين في إعداد الدستور الدائم للبلاد

التاريخ : 31-05-2018 - 03:39:00 مساءً
مدني 31-5-2018م (سونا) - أكد الدكتور محمد طاهر إيلا والي ولاية الجزيرة دور المحامين المهم في . إعداد دستور السودان الدائم
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم أعضاء نقابة المحامين السودانيين برئاسة الدكتور عثمان محمد الشريف نقيب المحامين مشيراً إلى دعم حكومة الولاية ورعايتها لبرامج نقابة المحامين وأعلن التزامه بصيانة . وتأهيل دار النقابة بودمدني وعبر عن إشادته بإسهامات المحامين في مختلف محافل وفعاليات الولاية
من جانبه، أكد نقيب المحامين السودانيين أن الدكتور محمد طاهر إيلا يمثل تجربة حقيقية للحكم الرشيد وأينما وضع نفع ودعا لإنفاذ الخطة الإسكانية للمحامين بولاية الجزيرة المصدقة في العام 2010م .. فيما . أكدت الأستاذة فاطمة قرجة وكيل نقيب المحامين بالولاية أن المحامين سند لبرامج حكومة الولاية
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