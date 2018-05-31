مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا يعقد اجتماعه الدوري

كسلا 31-5-2018م (سونا) - عقد مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا اجتماعه الدوري برئاسة والي الولاية الاستاذ آدم جماع آدم ناقش من خلاله موقف تحصيل الايرادات على مستوى المحليات ذلك من خلال التقرير الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة معتصم محمد ابكر والذي تناول الاداء التحصيلي في المحليات الذي يحتاج إلى الرقابة والمراجعة والمساندة من المجلس وكافة الاجهزة بالولاية والمحليات خاصة وأن الايرادات تشكل العنصر الاساسي في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين .

وقال الأمين العام لحكومة الولاية الناطق الرسمي باسم المجلس ارباب محمد الفضل إن المجلس اقر جملة من التدابير والاجراءات التي تساعد المحليات في جوانب التحصيل تشمل التدريب وتوفير القوى العاملة والرقابة وتوفير كل المعينات حتى تؤدي دورها كاملا في التحصيل بما ينعكس في جوانب الخدمات للمواطنين.

واوضح الأمين العام لحكومة الولاية أن المجلس استمع ايضا إلى تنوير من وزيرة الشؤون الاجتماعية عائشة آدم سيدي حول اداء الاوقاف بالولاية ، مشيرا إلى أن المجلس اقر عددا من القرارات التي تصب في صالح تطوير الاوقاف والاستفادة القصوى من مال الاوقاف في خدمة القضايا المختلفة وفق الضوابط الشرعية، مضيفا أن المجلس استمع كذلك من الوالي والوزراء إلى عدد من التقارير التي تصب في صالح تجويد الخدمة وتقديم افضل ما يمكن أن يقدم للمواطن في كل المجالات .



