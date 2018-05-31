رئيس الجمهورية: السودان مازال يتعرض للحصار الاقتصادي ومحروم من البرنامج الدولي لاعفاء الديون لأسباب سياسية

الخرطوم في 31-5-2018( سونا) -

أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أن السودان لازال يتعرض للحصار الاقتصادي وهو مثقل بالديون ومحروم من البرنامج الدولي لاعفاء الديون لأسباب سياسية ومحروم كذلك من التمويل الميسر الذي تمنحه المؤسسات الدولية معبراً عن شكره للمؤسسات المالية العربية والاسلامية والدول الشقيقة كتركيا والصين لوقوفهم مع السودان ودعمه.

ووعد رئيس الجمهورية لدي مخاطبته اليوم مجلس وزراء ولاية الخرطوم برئاسة الفريق أول ركن مهندس / عبدالرحيم محمد حسين والي الولاية بحضور عدد من الوزراء الاتحاديين بإيجاد التمويل اللازم لمشروعات حكومة ولاية الخرطوم الخدمية موضحاً أن الخرطوم ظلمت في معايير تقديم الدعم الاتحادي للولايات وان معظم الدعم الممنوح يقدم للولايات البعيدة والضعيفة موجهاً بإستنفار الجهد الشعبي وتشجيع الاستثمار لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الولاية الطموحة.

وأشاد رئيس الجمهورية بما تحقق من إنجازات في ولاية الخرطوم لاسيما في الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه النظيفة والطرق موضحاً أن ماتم إنجازه في مجال الخدمات الصحية خلال الخمسة أعوام الماضية يفوق ماتم إنجازه خلال خمسون عاماً مضت مشيرا إلى أن تمدد العاصمة القومية والنزوح المتكرر لها وتطلعات مواطنيها لمزيد من الخدمات شكل ضغطاً على حكومة الولاية موجهاً بضرورة ضبط السكن العشوائي لمحاربة ظاهرة النزوح للعاصمة مؤكدا ان الخرطوم هي الولاية الوحيدة التي تنفذ الجسور على النيل ومحطات المياه النيلية من ميزانياتها عكس الولايات الاخرى التي تعتبر هذه المشروعات فيها إتحادية تمول من المركز مبيناً أن الخرطوم تنازلت من نصيبها في ضريبة القيمة المضافة لتنمية الولايات الاخرى وان ولاية الخرطوم وقع عليها ظلم في معايير تقديم الدعم الاتحادي الذي خصص جله للولايات البعيدة.

وثمن رئيس الجمهورية البرنامج العلمي الذي يقوم على مبدأ التخطيط الاستراتيجي الذي تنتهجه الخرطوم مبيناً أنه انموذج لحسن الادارة الرشيدة يمكن أن يتبع في جميع الولايات منادياً بعودة اللقاءات الدورية التفاكرية للولاة لعرض تجاربهم وإنجازاتهم لتستفيد منها بقية الولايات .

واضاف الرئيس البشير أن ولاية الخرطوم تتميز بتناسق واستقرار سياسي لايوجد في كل مكونات الحكم الاتحادي والولائي والمحلي فيما بين مكونات حكومة الوفاق الوطني بالولاية ممتدحا نظام التحصيل الموحد الذي تتبعه الولاية موضحا أنه حقق مكاسب في مجال التوسع الافقي والرأسي للايرادات رغم المقاومة التي واجهت المشروع في بداياته.

وفيما يختص بالوجود الاجنبي بولاية الخرطوم أكد رئيس الجمهورية أن ضبطه لن يتم إلا بإكمال مشروع السجل المدني مبيناً أن مشروعات زيادة الانتاج والانتاجية وزيادة الصادرات التي تتبناها ولاية الخرطوم هي مشروعات قومية ستدعمها الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع بنك السودان ومصادر التمويل الأخرى.

