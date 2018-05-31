هامبورغ تبدأ رمزياً تطبيق قرار منع سيارات الديزل في المانيا

هامبورغ 31-5-2018 (أ ف ب) - بدأت مدينة هامبورغ اليوم الخميس كأول مدينة المانية حظر مرور بعض السيارات الملوّثة في شارعين في إجراء رمزي، لكنه يثير قلق الحكومة ومصنعي السيارات.

ولم يعد بامكان السيارات الاكثر قدما التي لا تحترم معايير "يورو 6" للديزل السير في شارعين بطول 1600 و580 مترا مع استثناءات لسكان المنطقة او سيارات التوصيل او سيارات الاسعاف.

وأشار مراسل لوكالة فرانس برس الى ان لافتات الحظر التي تم وضعها قبل ايام بدأ استخدامها رسميا الخميس.

ويأتي المنع بعد قرار للقضاء الالماني يسمح بتطبيق اجراءات حظر السير بهدف تحسين نوعية الهواء بينما تواجه المانيا ضغوطا من الاتحاد الاوروبي للتدخل في هذه المسألة.

الا ان هذا المنع الجزئي في هامبورغ يثير شكوكا في مختلف أنحاء البلاد.

وكتبت صحيفة "دير شبيغل" الاسبوعية على موقعها "انها سياسة رمزية فالسلطات تمنع شارعين وهناك 1787 مقيما يشملهم هذا المنع من اصل 1,8 ملايين شخص في هامبورغ".

ويزيد القرار في هامبروغ الضغوط على الحكومة الالمانية التي غالبا ما تتعرض لانتقادات حول علاقاتها القريبة من لوبي مصنعي السيارات المتورط في فضحية "ديزيل غيت" حول التلاعب باجراءات الانبعاثات الملوثة من محركات السيارات التي تعمل بالديزل.

