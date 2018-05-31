وصول 376 الف جالون جازولين للزارعة لولاية شمال كردفان

الابيض 31-5-2018م (سونا) - كشف المهندس مسعود محمد مسعود المدير العام لوزارة الزارعة بولاية شمال كردفان عن وصول 376 الف جالون من الجازولين لمقابلة عمليات تحضير الارض والزراعة المختلفة لكافة المشاريع الزارعية القائمة بالولاية.

وقال مسعود في تصريح لـ(سونا) اليوم إن الكميات التي وصلت هي الدفعة الاولى من الكمية المطلوبة والمصدقة للموسم الزارعي 2018 - 2019 م، لافتا إلى أن الكمية تبلغ 950 الف جالون، مبينا أن عمليات الترحيل للوقود ستتواصل تباعا للولاية وذلك لاستكمال المتبقي من الحصة خلال الاسبوع القادم، كاشفا أن العمل جارٍ الآن لتوزيع الدفعة الاولى من الوقود التي وصلت الولاية على المشاريع الزراعية بمناطق الولاية المختلفة، واكد أن الوزارة اولت جل الاهتمام بتوفير الوقود وكل المدخلات الزارعية.



