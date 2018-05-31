نائب والي شمال دارفور يتفقد معرض (صُنع في السودان) بالفاشر

الفاشر 31-5ــ2018م (سونا) - أشاد وزير الزراعة والثروة الحيوانية نائب والي ولاية شمال دارفور محمد بريمة حسب النبي بالجهود التي يضطلع بها الاتحاد الوطني للشباب بالولاية تجاه دعم وتشجيع الصناعات الوطنية المحلية من خلال برامج التدريب التي تسهم في استقرار الشباب .

جاء ذلك لدى تفقده اليوم جناح الاتحاد الوطني للشباب بمعرض (صنع في السودان) الذي تجري فعالياته هذه الايام بالفاشر وتعرف نائب الوالي على المصنوعات الجلدية واليدوية ومنتجات خريجي دورة اللحام والتوضيب التي أقامها الاتحاد.

من جانبه أكد الأستاذ فيصل عز العرب رئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني بالولاية أن معرض (صنع في السودان) فرصة لتسويق المنتجات والصناعات الوطنية التي تسهم في استقرار الشباب وتشجيعهم على زيادة الإنتاج والإنتاجية، بجانب تشجيعهم على المزيد من الابتكارات التي تسهم في توطين الصناعات وتحريك الشباب نحو العمل والإنتاج وتقليل حجم البطالة.



