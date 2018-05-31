ورشة مهارات التفاوض والوساطة في فض النزعات تختتم أعمالها بالفاشر‎

الفاشر 31-5-2018م (سونا) - اختتمت ظهر اليوم بقاعة وزارة الشؤون الاجتماعية بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور فعاليات ورشة مهارات التفاوض والوساطة في فض النزعات والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع قسم وحدة استشارية النوع بالـ "يوناميد" لعدد 30 مشاركا من القيادات المجتمعية والاجاويد والحكامات بالولاية .

واوضحت المدير العام للوزارة نادرة مصطفي الحاج أن الورشة هدفت لبناء قدرات الكوادر البشرية المشاركة في مجال فن التفاوض والمساهمة في تعزيز قدراتهم تجاه عملية التفاوض والوساطة ،مشيرة الي أن الورشة عرفت المشاركين بمفاهيم التفاوض وانواعه وعناصره ومهاراته من حيث التعامل مع الاستراتيجيات والسياسات التفاوضية ،مضيفة أن الورشة تطرقت كذلك الى انماط المفاوضين وخصائصهم وكيفية ادارة جلسات التفاوض وصولا الى تقيم النتائج .

وابانت المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية أن الورشة خلصت الى تكوين آلية ولائية لمشاركة النساء في كافة عمليات التفاوض والوساطة التي تجري في دارفور .

يذكر أن اعمال الورشة كانت قد استمرت لمدة ثلاثة ايام قدم خلالها العديد من اوراق العمل تضمنت ادوات وفن التفاوض والنزاع والفرق و كيفية ادارة الاجتماعات ونظام صياغة التقارير.



