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كندا تقول إنها ستفرض رسوما جمركية انتقامية على منتجات أمريكية

التاريخ : 31-05-2018 - 09:21:00 مساءً
تورونتو 31- 5-2018م (رويترز) - قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند اليوم الخميس إن كندا ستفرض رسوما جمركية انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة 16.6 مليار دولار كندي (12.8 مليار دولار أمريكي)، وستطعن في رسوم الاستيراد الأمريكية على الصلب والألومنيوم بمقتضى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ومنظمة التجارة العالمية.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحفي ”علينا أن نعتقد أنه في مرحلة ما ستسود رجاحة العقل“.
وكان ترودو يتحدث بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة رسوم استيراد على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.
وقال ”مما يؤسف له أن الإجراءات التي اتخذتها اليوم الحكومة الأمريكية لا يبدو أنها تسير في ذلك الاتجاه“.
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