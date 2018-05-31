انتاج النفط الأمريكي في مارس يقفز إلى مستوى قياسي عند 10.47 مليون برميل يوميا

واشنطن (رويترز) - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري اليوم الخميس إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة في مارس قفز بمقدار 215 ألف برميل يوميا إلى 10.47 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى مسجل.

وزاد الانتاج في تكساس 4 بالمئة إلى حوالي 4.2 مليون برميل يوميا، وهو مستوى قياسي مرتفع على أساس بيانات ترجع إلى عام 2005. وحوض بيرميان، الذي يمتد من غرب تكساس إلى شرق نيكو مكسيكو، هو أكبر حقل نفطي في الولايات المتحدة.

واستقر الانتاج من نورث داكوتا عند حوالي 1.2 مليون برميل يوميا، في حين تراجع الانتاج في خليج مكسيكو 1.1 بالمئة إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

وعدلت إدارة معلومات الطاقة أيضا انتاج النفط لشهر فبراير بالخفض بمقدار خمسة آلاف برميل يوميا إلى 10.26 مليون برميل يوميا.

وارتفع انتاج النفط الأمريكي فوق مستوى 10 ملايين برميل أواخر العام الماضي للمرة الأولى منذ عقد السبعينات ليتجاوز السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لكنه ما زال أقل من روسيا،أكبر منتج في العالم، التي تضخ ما يقل قليلا عن 11 مليون برميل يوميا.

