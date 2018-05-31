إجراءات لولاية الخرطوم لضبط توزيع الغاز وتعريفة المواصلات بالولاية

الخرطوم 31-5-2018(سونا) اكد الاستاذ جابر محمود حيدوب رئيس لجنة التخطيط العمراني والبنى التحتية بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم على ضرورة معالجة الصعوبات و توفير اسطوانات الغاز من قبل الجهات المسؤلة، لافتا إلى اهمية مراقبة الوكلاء بالاحياء لتفادي التخزين ومنافذ السوق الاسود. كما اكد اهمية التزام مركبات المواصلات بالتعريفه المخصصة للنقل بمواقف وخطوط المواصلات مع تكثيف الرقابة وتفعيل القوانين الرادعة منعا للمغالاة فى الاجرة ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم الاجتماع الموسع للجنة التخطيط العمراني بحضور صلاح محمد عبد الله مدير الادارة العامة للنقل والمواصلات بوزارة البنى التحتية والمواصلات بالولاية والطيب خالد الطيب مدير ادارة النقل العام والبترول بوزارة البنى التحتية و اسماعيل عبد الله بادارة النقل العام والبترول بغرض وقوف اللجنة على الاوضاع الراهنة بالولاية والمتعلقة بشح الوقود والغاز والمواصلات والإجراءات التي اتبعتها الادارات المختصة لتجاوز الازمة .

وخرج الاجتماع بحزمة من التوصيات من ضمنها الاسراع بتعميم البطاقات الذكية للتعامل مع الازمات وضبط الصرف واصدار جدول توزيع يحدد لشركات اسطوانات الغاز ومواعيد توزيع اسطواناتهم بالمحليات خلال الاسبوع ، بجانب مراجعة تعرفة المواصلات بالولايه، اضافه الى اعادة النظر في مواقف المواصلات الرئيسية بالمحليات وتوفير باصات لترحيل طلاب التعليم العام والعالي .

ومن جانبهم طالب نواب اللجنة بتشديد الرقابة على حصص الغاز والمحطات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المحتكرين والمتلاعبين بالغاز .

ومن ناحيته قدم صلاح عبد الله تقريرا مفصلا للجنة في الفترة من 20-26 مايو 2018 لحركة المواصلات والمواد البترولية اوضح فيه سهولة تداول البنزين في محطات الوقود. وكشف الاجتماع عن اقتراب وصول عدد من البصات الكبيرة والميني باص الى ولاية الخرطوم لتعزيز حركة انسياب المرور اضافة الى انفراج شح الغاز خلال الايام القادمة بعد وصول المصافي لطاقة التشغيل القصوى.



