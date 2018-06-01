شيخ الزبير يزور الشيخين محمد صالح شرف وعبدالرزاق النور الكباشي

الخرطوم في 31-5-2018( سونا) - زار الشيخ الزبير أحمد الحسن الامين العام للحركة الاسلامية السودانية الشيخين محمد صالح شرف بمدينة سوبا المحطة بمحلية الخرطوم والشيخ عبدالرزاق النور الكباشي بمدينة المايقوما بمحلية شرق النيل وذلك فى اطار برنامج التواصل الاجتماعي للحركة.

ووجه الشيخ الزبير أحمد الحسن هياكل الحركة الاسلامية بتعميم زيارات التواصل الاجتماعي بين عضوية الحركة على مستويات الولايات والمحليات والاحياء ، مبيناً أن برنامج التواصل الرمضاني يساعد على نقل الخبرات التنظيمية والدعوية للاجيال الشابة من أبناء الحركة ، مشددا الحرص على خدمة المسلمين وتوفير حاجياتهم تقرباً لله سبحانه وتعالى والبعد عن تحقيق المصالح الذاتية والشخصية.

جدير بالذكر أن الشيخ محمد صالح شرف من أهل السبق بالحركة الاسلامية ومؤسس حي سوبا المحطة بينما الشيخ عبدالرزاق النور الكباشي من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى ومثل السودان في العديد من مسابقات حفظ وتجويد القرأن الكريم في المملكة العربية السعودية وماليزيا وأحرز بإسم السودان مراكز متقدمة.

وضم وفد الامين العام للحركة الاسلامية كل من الدكتور ياسر الفادني أمين الامانة الاجتماعية والبروفيسرمحمد بشير عبدالهادي أمين أمانة الفكر والثقافة والفنون والدكتور صلاح علي أدم عضو الامانة العامة للحركة والاستاذ عبدالقادر محمد زين أمين الحركة بولاية الخرطوم وعدد من قيادات الحركة بسوبا والمايقوما.

