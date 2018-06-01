الوطني بجنوب كردفان يعلن دعمه لترشيح البشير

كادقلي 1-6-2018م ( سونا) - أعلن حزب المؤتمر الوطني بولاية جنوب كردفان في أول إجتماع لرئيس الحزب الجديد الفريق أحمد إبراهيم مفضل والي الولاية بمجلس قطاعات الحزب بداره بكادقلي والذي ضم رؤساء القطاعات ونوابهم والمستشارين وأمناء الأمانات أعلن عن دعمه لترشيح المشير عمر البشير لرئاسة الجمهورية في إنتخابات العام 2020 م .

وقال نائب رئيس الحزب الهادي عثمان أندو في تصريحات صحفية عقب الإجتماع إن الإجتماع أمن على ترشيح المشير البشير كخيار للحزب للمرحلة المقبلة وتعاطيا مع تحدياتها المختلفة

,وابان ان هذه الخطوة تأتي إستكمالا لمشروعات الكهرباء القومية والطريق الدائري والترتيبات النهائية لعودة هيئة جبال النوبة الزراعية والإهتمام بقضية السلام وإنهاء الحرب بالولاية

وقال أندو بأن رئيس الحزب أكد علي ضرورة وحدة الهيئة وتماسك العضوية والقيادة تجاه خطة وموجهات الحزب لخوض المرحلة المقبلة والنهوض بالحزب في مختلف المجالات تعزيزا للإجماع الوطني والتوافق السياسي وصناعة وبناء السلام والتوسع في الإنتاج والإنتاجية والتواجد الإيجابي للحزب وسط القواعد والمجتمعات من خلال مشروعات التنمية والخدمات قيادة للمرحلة وإستكمالا للنهضة .