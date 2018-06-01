مندوب السودان بجنيف: السودان تقدم لاستضافة مؤتمر دولي حول الصمغ العربي

جنيف 1-6-2018(سونا) - دعت بعثة السودان الدائمة بجنيف عبر مندوبها الدائم د. مصطفى عثمان إسماعيل منسق المجموعة الأفريقية لشؤون الانكتاد بالتنسيق مع منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد ، دعت إلى اجتماع تشاوري مع الدول المنتجة للصمغ العربي والذي عقد امس بقصر الأمم المتحدة بجنيف بمشاركة أكثر من 11 دولة منتجة للصمغ العربي في أفريقيا وذلك بغرض متابعة مخرجات تنفيذ مؤتمر المائدة المستديرة حول اقتصاديات الصمغ العربي الذي عقد مؤخراً بجنيف.

وأوضح د. مصطفي عثمان إسماعيل مندوب السودان الدائم بجنيف منسق المجموعة الأفريقية على مستوي السفراء لشؤون الانكتاد أن الاجتماع بحث انعقاد المؤتمر الدولي حول اقتصاديات الصمغ العربي في إحدى الدول الافريقية المنتجة للصمغ العربي نهاية العام الجاري كذلك بحث سبل إنشاء جمعية منتجي الصمغ العربي والتي سوف تقوم على هامش المؤتمر، مشيراً الي أن فكرة المؤتمر الدولي هو إحدى توصيات مؤتمر المائدة المستديرة حول الصمغ العربي.

وأبان مندوب السودان الدائم بجنيف أن عدد المتقدمين لاستضافة المؤتمر بلغ ثلاث دول وهي كل من السودان، مالي ونيجيريا، مشيراً إلى أن السودان ترأس اجتماع المائدة المستديرة حول اقتصاديات الصمغ العربي في إفريقيا والذي ناقش تقرير فرع السلع التابع للمنظمة، والذي وقف على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لقطاع الصمغ العربي، بالتركيز على التحديات والفرص الرئيسية للإنتاج في الدول الإفريقية.

