دعوة لاستخدام الصويا فى الوجبات الغذائية وقاية من الامراض

الخرطوم 1-6-2018(سونا)- دعا دكتور الرشيد احمد سالم رئيس قسم التصنيع الغذائي بمركز البحوث والاستشارات الصناعية المواطنين لاستخدام دقيق الصويا ولبن الصويا فى الوجبات الغذائية تفادياً للعديد من الامراض خاصاً السرطانات ويحقق الامن الغذائي .

وقال فى تصريح (لسونا) ان فول الصويا من المحاصيل الغذائية الصناعية الهامة على المستوى العالمي ويحتوي على نسبة عالية من البروتين والفايتمينات والكالسيوم والحديد التى يحتاجها الجسم والاحماض الامينية لبناء الخلاياء والالياف التى تلعب دورا هاما فى الامتصاص والهضم ،مناشدا بزيادة التوعية باهمية تناول الصويا ضمن الوجبات الغذائية .

واوضح انه بدا استخدام الصويا فى عمل وجبات شبه جاهزة كعمل تجاري مدعمة بفول الصويا ،مبينا ان المنتجات شملت القراصية والتروية (نشأ) والعصيدة والمديدة والمخبوزات واللبن والجبنة والمش وغيرها من الماكولات ذات القيمة الغذائية العالية التى تعالج سوء التغذية وتمنع الامراض ويساعد الهرمونات للمراة ويزيد الدم ويمنع السرطانات ،مشيرا الى تطوير هذه المنتجات مع منظمات الجايكا واليونيدو للتنمية الصناعية .

واشار الى توفر كميات كبيرة من الصويا فى منطقة سنار اكثر من 200 طن عند المزارعين يمكن ان تحقق الامن الغذائي وتمزق فاتورة الاستيراد .