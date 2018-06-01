الاتحاد التعاوني بشمال كردفان يوفر السلع الاساسية لمحليات الولايه

الابيض 1-6-2018(سونا)- أكد الاستاذ خليل حسين برنجي المديرالتنفيذي للإتحاد التعاوني بشمال كردفان ان الاتحاد تمكن من إفتتاح عددا من منافذ البيع المخفض التابعه له في عدد من المواقع بمدينه الابيض ساهمت كثيرا في توفير سلعه السكر ، حيث تم توزيع 54 ألف و805 جوال سكرعلي محليات الولايه المختلفه خلال الفتره من مارس حتي الان ، مشيرا الى أن هذا العمل ياتي في اطار جهود الاتحاد وحكومه الولايه الراميه لتخفيف اعباء المعيشه علي مواطني الولايه

وقال في تصريح ( لسونا ) أن التوزيع ساهم كثيرا في خفض اسعار السكر بالمحليات ، مبينا ان عدديه الاتحادات الفرعيه التابعه للاتحاد بالولايه ثمانية اتحادات ، مستعرضا الجهود التي قام بها الاتحاد في توفير 5 سلع اساسيه شملت الدقيق ، الفول المصري ، الزيت ، الارز والعدس بسعر التكلفة .

وثمن جهود والي الولاية مولانا احمدهارون وحكومته والدكتور اسماعيل مكي اسماعيل وزير التربيه ورئيس لجنه تسيير الاتحاد التعاوني بالولايه ووزاة الماليه بالولايه لدعمهم لمشروعات الاتحاد التي تهدف الى خدمه مواطني الولايه .