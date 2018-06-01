توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النفط والغاز وشركة النفط التركية للاستثمار النفطي بالسودان

الخرطوم 1-6-2018(سونا)- وقعت وزارة النفط والغاز مع شركة النفط التركية مذكرة تفاهم لدخول الاستثمار النفطي بالسودان وتدريب الكوادر السودانية حيث وقع عن وزارة النفط المهندس ازهري عبدالقادر عبدالله وزير النفط والغاز فيما وقع عن الشركة التركية ممثل عن الشركة .

وقد أبدت الشركة الرغبة في الدخول والاستثمار في عدد من المربعات كما سيلتقى الوفد السوداني غدا السبت بوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي .

جاء ذلك خلال زيارة وزير النفط والغاز الي تركيا ضمن وفد سوداني عالي المستوى بقيادة الفريق أول د. محمدعثمان الركابي، وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بدعوة من وزير الاقتصاد التركي وعقد الوفد عدداً من اللقاءات المثمرة، في مدينتي إسطنبول وأنقرة ، وبحث الوفد دعم العلاقات الثنائية لاسيما في جانبها المالي والإقتصادي والإستثماري والصناعي والزراعي، وتم التأكيد على ضرورة الإسراع بتنفيذ كافة نتائج زيارة الرئيس أردوغان إلى السودان والتأكيد على التوقيع على إتفاق إطاري يتعلق بالتعاون المشترك فيما ما تم تنفيذه وما ينبغي عمله بهدف إكمال كافة المشروعات ذات الصلة .

والتقى الوفد ، بكل من السيد مدير عام بنك آكتف والسيد مدير عام بنك زراعات والسيد مدير عام بنك البركة، وتم الإتفاق على فتح فرع لبنك آكتف وآخر لبنك زراعات بالخرطوم للإسهام في تمويل مشروعات الشراكة التركية في السودان، كما أُتفق الجانبان على تعزيز أنشطة بنك البركة عبر فرعه بالسودان ، ويتوقع أن يوقع السيد محافظ بنك السودان على مذكرة تفاهم مع رصيفه محافظ البنك المركزي التركي فى أنقرا .

واختتم الوفد لقاءاته يوم أمس بالسيد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية التركية ، وتم التوقيع على إتفاق إطاري، تقوم بموجبه الشركة بالإستثمار في إنتاج النفط في عدد من الحقول النفطية. وفي هذا الجانب سيصل السودان حلال الايام المقبلة وفدا فنيا من شركة النفط الحكومية التركية إلى السودان، للشروع في الخطوات العملية للإستثمار التركي .







