استجلاب بذور بامية من امريكيا عبر شركة ايطالية

الخرطوم 1-6-2018(سونا) - شارك المركز السوداني لتعقيم الصادرات البستانية فى معرض ماك فروت بايطاليا فى الفترة 9-11 مايو للمرة الرابعة أثمرت فى توفير الثقة مع العملاء والترتيب للأسواق الأوربية عبر اتفاقيات لصادر المانجو والفاصوليا الخضراء والشمام والبلح، وتم الاتفاق لاستجلاب بذور بامية من أمريكيا عبر شركة سوبا الإيطالية .

اوضح ذلك لـ(سونا) المهندس عبدالرحمن عبد الماجد مدير عام المركز السوداني لتعقيم الصادرات البستانية ، مبينا أنه تم استجلاب عينات من بذور الشمام والبطيخ والنعناع والبامية وتم عمل تجربة لصنف البامية فى معهد تنمية الصادرات بجامعة الجزيرة بمدني وفى مشروع سوبا غرب وأعطى نتائج جيدة، وحاليا شاحنة البامية قادمة من أمريكا .

وأضاف أن تم استجلاب بذور شمام من خمسة أصناف نجح منها زراعة 3 أصناف فى العام الماضي.

وأشار الى أن الشركات الإيطالية ترغب فى الاستفادة من اختلاف المواسم ما بين اوربا والسودان لهذه المنتجات، بجانب الاستفادة من نقل المعرفة والتكنلوجيا .

وأبان أن هنالك جهودا مبذولة مع شركات الملاحية للشحن البحري لتيسير الشحن المبرد بالحاويات، مبشرا بوجود حلول لعمليات الشحن المبرد من ميناء بورسودان للدول الأوربية .

وأشار الى القبول الكبير لزوار جناح المركز بالمعرض .

